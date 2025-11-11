В Одесской области зафиксировали более десяти прилетов

В городе Рени Одесской области зафиксировали более десяти прилетов. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Одесса».

Уточняется, что под ударами находятся порт и энергообъекты.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории региона, а также в отдельных районах Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 10 ноября Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам на территории Украины.

Отмечается, что целью стали военные аэродромы, центр радио и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

