Российский разведчик пережил атаку БПЛА и две недели полз до своих без еды и воды

Раненый разведчик из Башкирии полз 12 км, чтобы добраться до позиций ВС России
Станислав Красильников/РИА Новости

Разведчик из Башкирии с позывным «Плотник», несмотря на ранение, две недели полз до позиций Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщила газета «Новый Белокатай».

Мужчина заключил контракт с Минобороны в январе 2024 года и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В июне 2025-го в составе группы разведчиков он отправился на очередное боевое задание и оказался в тылу врага. Солдаты ВСУ атаковали российских бойцов при помощи дронов, «Плотнику» удалось выжить.

По данным издания, в течение двух недель он добирался до своих без еды и воды. Военный рассказал, что питался дикими яблоками и собирал дождевую воду. Это помогло преодолеть ему 12 километров. Когда мужчина достиг позиций ВС России, его эвакуировали и отправили в госпиталь.

Всего за время участия в СВО «Плотник» был ранен пять раз, но возвращался на передовую. Боец был награжден медалями «За воинскую доблесть II степени», «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».

До этого стало известно о другом участнике СВО, который пять дней ползком добирался до расположения своих подразделений, ему помогали операторы дронов. С беспилотников военный получал воду, еду и медикаменты. Все это время боец принимал антибиотики и сам обрабатывал раны, полученные в бою.

Ранее Путин присвоил звание Героя РФ медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела.

