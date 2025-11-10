На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ рассказали об ударах по местам дислокации бойцов ВСУ и наемников

Минобороны РФ: российские войска ударили по пунктам дислокации ВСУ в 136 районах
Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников более чем в 130 районах. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах», — говорится в заявлении.

В операциях приняли участие расчеты дронов и оперативно-тактическая авиация группировок войск Вооруженных сил РФ. Также к выполнению боевых задач подключили артиллерию и ракетные войска.

10 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские бойцы нанесли удары по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. По его словам, на территории воздушной гавани базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами и крылатыми ракетами Storm Shadow. Более того, эта авиабаза способна принимать истребители F-16 американского производства и Mirage-2000 французского производства.

Ранее журналисты сообщили о ликвидации более 100 иностранных наемников ВСУ в Сумской области.

СВО: последние новости
