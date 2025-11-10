Наемница из Чехии получила заочный приговор в России за бои на стороне ВСУ

СК: в России заочно приговорили наемницу из Чехии к 13 годам лишения свободы

Гражданка Чехии, принимавшая участие в вооруженном конфликте на стороне Украины, заочно осуждена к длительному лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, собранные Главным следственным управлением доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Каролины Черношковой. Ей инкриминировано участие в качестве наемника в вооруженном конфликте (часть 3 статьи 359 УК РФ).

Следствие установило, что с ноября 2023 по июнь 2025 года Черношкова в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, позже реорганизованной в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка, участвовала в боевых действиях против российских военнослужащих. За это она получала регулярное материальное вознаграждение.

По ходатайству следствия Черношковой заочно назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, она объявлена в международный розыск.

Ранее французского наемника ВСУ ликвидировали на Украине после возвращения на фронт.