На Западе рассказали об уникальном преимуществе Су-57

MWM: Су-57 благодаря ракетам Х-58УШКЭ получил преимущество для подавления ПВО
close
Андрей Катаев/РИА «Новости»

Российские истребители пятого поколения Су-57 оснастили двумя новыми противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ, благодаря чему они получили уникальные преимущества для подавления противовоздушной обороны (ПВО) противника. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Журналисты обратили внимание на опубликованные Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) кадры, на которых запечатлен внутренний отсек истребителя. На них видно, что модификация ракеты «изделие 112» получила складные стабилизаторы. В связи с этим появилась возможность размещать ее во внутреннем отсеке Су-57.

«Дальность поражения ракеты в 250 км дополняет очень высокую продолжительность полета Су-57, а ее скорость 3,6 числа Маха делает ее одной из самых быстрых в мире», — отметили авторы статьи.

Они подчеркнули, что дальность полета модифицированной ракеты более чем в два раза превышает дальность оригинальной Х-58. Последняя была разработана в Советском Союзе в 80-х годах прошлого века.

По данным журнала, западные истребители пятого поколения не имеют аналогичных ракет для подавления ПВО. В том числе из-за сокращения бюджета на истребители F-22 и серьезных задержек модернизации истребителей F-35, пояснили обозреватели.

Ранее глава «Ростеха» рассказал об интересе иностранных партнеров к истребителю пятого поколения Су-57.

