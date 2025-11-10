На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт допустил, что Киев прикажет взорвать западную технику в Красноармейске

Капитан Дандыкин: ВСУ могут взорвать западную технику в Красноармейске
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военнослужащие могут взорвать технику западного производства, переброшенную в Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин, пишет News.ru.

По его мнению, приказ об уничтожении иностранной техники может поступить из Киева.

«Технику, которая оказалась там (в Красноармейске — «Газета. Ru»), они будут по указанию Киева взрывать и выводить из строя <...>. Я думаю, что эта агония продолжится максимум пару недель», — отметил Дандыкин.

При этом он не исключил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта останутся запасы боеприпасов.

Также военный эксперт рассказал, что подразделения Вооруженных сил РФ могут взять под контроль Красноармейск в течение двух недель. Как он сказал, если украинские солдаты не сдаются в плен, то «сотнями» уничтожаются на территории населенных пунктов Красноармейск, Димитров (Мирноград) и Купянск. Капитан первого ранга запаса выразил уверенность, что по прошествии еще одной недели российским бойцам будет некого брать в плен на соответствующих направлениях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные приступили к зачистке от ВСУ центрального района Красноармейска.

