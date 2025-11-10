В Турции сообщили о 200 жителях Газы, заблокированных в туннелях

Турция проводит операцию по обеспечению безопасного прохода для примерно 200 мирных жителей сектора Газа, оказавшихся в туннелях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного турецкого чиновника.

«Мы работаем над обеспечением безопасного прохода для примерно 200 мирных жителей Газы, которые в настоящее время застряли в туннелях», — сообщил представитель турецких властей.

До этого представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан заявил, что расчеты израильского правительства на то, что бойцы бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС), укрывающиеся в туннелях в Рафахе (южная часть сектора Газа), сдадутся, не оправдаются.

9 ноября бойцы ХАМАС, заблокированные в городе Рафах в Газе на подконтрольной Израилю территории, отказались сдаваться израильским военным. В палестинском движении призвали посредников найти выход из ситуации, угрожающей перемирию в регионе. Отмечается, что бойцы ХАМАС могут сложить оружие в обмен на возможность пройти в другие районы сектора Газа.

Ранее стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху.