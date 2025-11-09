В ХАМАС заявили, что ставка Израиля на капитуляцию движения не сработает

ХАМАС: ставка в Израиле на капитуляцию движения в Рафахе обречена на провал

Расчеты израильского правительства на то, что бойцы бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС), укрывающиеся в туннелях в Рафахе (южная часть сектора Газа), сдадутся, не оправдаются. Об этом заявил представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан в интервью РИА Новости.

«Ставка крайне правых на получение кадров капитуляции бойцов сопротивления (ХАМАС – ред.) обречена на провал. Она означает лишь то, что правое правительство (Биньямина Нетаньяху – прим. ред.) находится в зависимости от экстремистских элементов в правительстве, которые пытаются сорвать соглашение и вернуться к полномасштабной агрессии против нашего народа», — подчеркнул Хамдан.

Он также добавил, что своими действиями Израиль провоцирует столкновения с бойцами ХАМАС в Рафахе, находящимися на территориях, которые контролируются израильской стороной.

9 ноября бойцы ХАМАС, заблокированные в городе Рафах в Газе на подконтрольной Израилю территории, отказались сдаваться израильским военным. В палестинском движении призвали посредников найти выход из ситуации, угрожающей перемирию в регионе. Отмечается, что бойцы ХАМАС могут сложить оружие в обмен на возможность пройти в другие районы сектора Газа.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.