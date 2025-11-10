На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Новороссийска предупредили об угрозе применения безэкипажных катеров

Кравченко: в Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров
Shutterstock/Wirestock Creators

В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей первой береговой линии не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море.

«Не находитесь на открытом пространстве около моря», — отмечается в сообщении.

На территории Туапсинского округа объявлена беспилотная опасность.

2 ноября Минобороны РФ сообщило, что Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

19 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры написали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют для управления безэкипажными катерами в акватории Черного моря спутниковую систему британской компании OneWeb. Как отметил источник агентства, российским военным удалось захватить один из украинских морских дронов, оснащенный соответствующим терминалом.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

