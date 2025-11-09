Еще в одном городе на севере Украины прогремел взрыв

В городе Конотопе на севере Украины произошел взрыв, сообщает издание «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Сумской области, где расположен город, уже четыре часа действует воздушная тревога.

До этого в городе Ромны в том же регионе республики произошло четыре серии взрывов. После этого мэр Олег Строгний заявил о повреждении объектов инфраструктуры. Он сообщил, что в городе создадут штаб по ликвидации последствий, а к «работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме назвали следующую цель ударов ВС РФ на Украине.