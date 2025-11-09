На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бундесвер подготовил доклад о готовности сферы медицины страны к конфликту

Bild: бундесвер счел, что врачи ФРГ посредственно готовы к возможному конфликту
Markus Schreiber/AP

Эксперты бундесвера считают, что врачи, больницы и аптеки в стране лишь посредственно готовы к потенциальному военному конфликту. Об этом сообщает Bild со ссылкой на доклад Вооруженных сил Германии.

В документе отмечается, что обязанности на случай конфликта в области медицины Германии неясно распределены. Также в этой сфере не согласованы каналы коммуникации, а в аптеках недостаточно запасов лекарств.

В бундесвере считают, что в худшем случае каждый день конфликта число раненых среди военных будет составлять около одной тысячи человек. Врачам в такой ситуации придется работать в условиях «сильной физической и психосоциальной нагрузки» и нехватки медикаментов и консервированной крови.

Эксперты вооруженных сил Германии в докладе посоветовали усилить защиту больниц, аптек и производителей лекарств, разместить лечебные кабинеты под землей, а также обучать студентов медицинских вузов лечению боевых ранений.

По данным издания, бундесвер впервые подготовил подобный доклад.

Накануне глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил, что Германия может выступить в роли центрального плацдарма для переброски военного контингента НАТО в случае конфликта с Россией.

Ранее Мерц потребовал расширения бундесвера из-за «угрозы» от России.

