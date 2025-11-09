На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец спецоперации, которому Путин помог сделать ноги, обратился к президенту

Путину с телефона показали видеообращение бойца СВО, потерявшего обе ноги
РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину 5 ноября после окончания Совета по межнациональным отношениям показали видеообращение ветерана боевых действий в Донбассе, военнослужащего Армии России Рафи Джабара, лишившегося обеих ног. Кадры продемонстрировали в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Мужчина потерял ноги два года назад, но при этом он не хотел покидать территорию Донбасса. Тогда за него поручились и попросили президента России помочь военнослужащему сделать протезы ног, чтобы тот смог вернуться в зону специальной военной операции.

Теперь Джабар, который является добровольцем, рассказал главе государства, что уже начал ходить, скоро готов будет вернуться на фронт.

«Разрешите доложиться – через две недели у меня будет четкий уверенный шаг, хорошая амплитуда и задача, поставленная Родиной, будет выполнена», — сказал российский боец.

5 ноября Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, где обсуждалась подготовка Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года. В ходе мероприятия глава ФАДН Игорь Баринов напомнил участникам, что в 2023 году в заседании совета участвовал афганец, этнический пуштун Рафи Абдул Джабар с позывным «Абдулла», ушедший в 2014 году добровольцем в Донбасс, он был тяжело ранен, потерял обе ноги.

Баринов напомнил, что тогда попросил российского лидера сделать Джабару «новые ноги», и заявил, что на минувшей неделе мужчина сделал первые шаги на протезах.

Ранее боец ВСУ рассказал, как российские военные спасли его от украинских беспилотников.

