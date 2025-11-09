В Минобороны РФ рассказали о работе группировки «Юг» в зоне боевых действий

МО РФ: бойцы «Юга» уничтожили два пункта управления дронами ВСУ и пять антенн

Подразделения группировки российских войск «Юг» поразили два пункта управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт временной дислокации и пять антенн управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что часть боевых задач выполнили бойцы 6-й мотострелковой дивизии. Сначала разведчики выявили два пункта управления БПЛА украинских войск, после чего передали координаты объектов товарищам.

«Координаты были переданы операторам беспилотных систем <...>, которые несколькими точными попаданиями уничтожили два вражеских ПУ (пункта управления — «Газета.Ru») БПЛА. Также на Краматорско-Дружковском направлении после уничтожения второго ПУ БПЛА был обнаружен пункт временной дислокации с живой силой противника, который также был уничтожен расчетом 152-мм артиллерии Д-20», — говорится в заявлении.

Более того, военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады вывели из строя бронированную машину Senator американского производства и автомобиль ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. Операторы дронов 6-й мотострелковой дивизии, в свою очередь, ликвидировали пять антенн управления БПЛА украинских формирований на Краматорско-Дружковском направлении.

Ранее появилось видео удара по укрытию расчета дронов ВСУ в Сумской области.