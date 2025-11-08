На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ раскрыли детали визита заместителя Белоусова в Северную Корею

Замглавы Минобороны РФ Горемыкин встретился с министром обороны КНДР в Пхеньяне
true
true
true

В Пхеньяне замминистра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР генералом Но Гван Чхолем. Об этом сообщает в Telegram-канале российское оборонное ведомство.

Там рассказали, что генералы обсуждали двустороннее сотрудничество в военно-политической сфере. Северокорейский министр отметил, что визит Горемыкин укрепляет «боевое братство между армиями КНДР и России». Делегация РФ побывала в Мангендэнском революционном училище, где учатся дети военнослужащих Северной Кореи, и Военно-политичесой академии имени Ким Ир Сена.

В пресс-релизе говорится, что Горемыкин и другие члены российской делегации возложили цветы к монументу «Освобождение». Он посвящен освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году и установлен на горе Моронгбон в память о солдатах СССР, боровшихся за свободу и независимость корейского народа.

В КНДР рассказали, что переговоры Горемыкина и главы минобороны КНДР прошли «в дружественной обстановке» 6 ноября. В них участвовали замначальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль, замглавы МИД Северной Кореи Ким Чон Гю и посол России Александр Мацегора.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч военных из КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами