Стало известно, чем может ответить Россия на удар по подстанции «Белозерская»

РФ может ударить по «Виннице-750» в ответ на атаку по подстанции «Белозерская»
Министерство обороны РФ/РИА Новости

В ответ на атаку украинских беспилотников на подстанцию «Белозерская» в Вологодской области, российские вооруженные силы могут принять ответные меры, нацелившись на аналогичные объекты на территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника», анализируя возможные цели для ударов возмездия.

По мнению авторов канала, эффективность подобных ударов будет значительно выше, учитывая ограниченное количество подстанций, играющих критически важную роль в украинской энергосистеме.

В качестве одной из потенциальных целей называется подстанция «Винница-750», обеспечивающая связь между Киевским регионом, Западной Украиной, югом страны и Южно-Украинской АЭС. Особое внимание уделяется подстанции «Западноукраинская 750/330 кВ», как наиболее разветвленному узлу, соединяющему западные АЭС с центром Украины (через «Винница-750») и Венгрией (Саболчбака).

Канал подчеркивает, что полное уничтожение этих подстанций может нанести долгосрочный и серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее под удар ВС РФ попала почти вся территория левобережной Украины.

