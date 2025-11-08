На Украине сообщили о взрывах в районе Харькова

Взрывы прозвучали в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога объявлена на территории региона, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

7 ноября в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам в России в течение недели нанесли семь групповых ударов при помощи высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура и военные аэродромы.

