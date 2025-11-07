Водитель из кортежа Анджелины Джоли сообщил о мобилизации в армию Украины

Водитель из сопровождения актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков подтвердил свою мобилизацию в украинскую армию. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу ТСН, находясь в учебном центре.

По словам Пищикова, его задержали на блокпосту и «обманным путем» попросили проехать в ТЦК для «уточнения нюансов», хотя все документы, включая свежее заключение военно-врачебной комиссии, были в порядке.

«План действий такой: пройти обучение и служить в армии», — заявил он.

Водитель отметил, что чувствует себя хорошо, но возмущен действиями сотрудников ТЦК на блокпосту и после задержания.

На днях голливудская звезда посетила подконтрольный Киеву Херсон. Во время визита у водителя одной из машин кортежа при проверке не было с собой военно-учетных документов. Журналисты писали, что он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК.

Вызволить водителя не удалось даже после личной просьбы и участия американской гостьи. Тем временем выяснилось, что задержанный Дмитрий Пищиков неоднократно посылал донаты ВСУ и даже отдал военным свою машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Анджелину Джоли заметили на АЗС на западе Украины.