Украинцы обманули американца, продав ему «лазерное» оружие за десятки тысяч долларов

Двое жителей Киева обманули американца, продав ему муляж лазерного оружия за $85 тысяч. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

По его данным, 74-летний житель Киева и его 59-летний сообщник выдали себя за разработчиков вооружения. Они убедили гражданина США, что могут создать лазерное оружие для уничтожения беспилотников и ракет. Чтобы американец им поверил, украинцы инсценировали демонстрацию «установки». Американский военный передал им более 3,2 млн гривен (около $85 тысяч). Когда пострадавший понял, что получил муляж, то обратился в правоохранительные органы.

«Предъявлено обвинение: выманили у американского волонтера более $85 тысяч на лазерное оружие против дронов», — отмечается в сообщении.

Мужчины стали фигурантами уголовного дела о в мошенничестве.

В конце августа издание Times of Ukraine писало, что глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, которого подозревают в мошенничестве, не внес в декларацию данные о наличии дома в США стоимостью более $1 млн. В статье обвинили антикоррупционера в том, что он приобрел указанный дом на «украденные» с международной помощи Украине деньги. Отмечается, что через руки Шабунина прошло как минимум $10 млн международной помощи.

Ранее следователи провели обыски в доме экс-главы Службы внешней разведки Украины.