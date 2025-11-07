На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинцы обманули американца, продав ему «лазерное» оружие за десятки тысяч долларов

Генпрокуратура: киевляне продали американцу муляж лазерного оружия за $85 тысяч
true
true
true
close
Прокуратура Украины

Двое жителей Киева обманули американца, продав ему муляж лазерного оружия за $85 тысяч. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

По его данным, 74-летний житель Киева и его 59-летний сообщник выдали себя за разработчиков вооружения. Они убедили гражданина США, что могут создать лазерное оружие для уничтожения беспилотников и ракет. Чтобы американец им поверил, украинцы инсценировали демонстрацию «установки». Американский военный передал им более 3,2 млн гривен (около $85 тысяч). Когда пострадавший понял, что получил муляж, то обратился в правоохранительные органы.

«Предъявлено обвинение: выманили у американского волонтера более $85 тысяч на лазерное оружие против дронов», — отмечается в сообщении.

Мужчины стали фигурантами уголовного дела о в мошенничестве.

В конце августа издание Times of Ukraine писало, что глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, которого подозревают в мошенничестве, не внес в декларацию данные о наличии дома в США стоимостью более $1 млн. В статье обвинили антикоррупционера в том, что он приобрел указанный дом на «украденные» с международной помощи Украине деньги. Отмечается, что через руки Шабунина прошло как минимум $10 млн международной помощи.

Ранее следователи провели обыски в доме экс-главы Службы внешней разведки Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами