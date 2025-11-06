ВС РФ взрывом трех флагов Украины дали понять, кто «доминирует на земле и в небе»

Центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Рубикон» отчитался об уничтожении трех флагов Украины в Сумской области. Об этом говорится в Telegram-канале российского подразделения.

Украинские флаги были размещены в селе Писаревка. Судя по опубликованному видео, оператор БПЛА пролетал над одной из дорог в населенном пункте и заметил флаги на щите с пожеланием хорошей дороги. После этого военный использовал дрон-камикадзе, чтобы уничтожить три флага Украины. На записи можно увидеть, как они взорвались.

В канале отряда заявили, что этим жестом военные послали сигнал противнику, поставив «окончательную точку в вопросе доминирования не только на земле, но и в небе».

В начале ноября в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области. В связи с этим на удержание позиций привлекают личный состав инженерных подразделений. Отмечается, что в Сумскую область перебросили 26-ю отдельную днепровскую путевосстановительную бригаду.

Ранее военблогер Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.