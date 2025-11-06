На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ взрывом трех флагов Украины дали понять, кто «доминирует на земле и в небе»

Центр БПЛА «Рубикон» уничтожил три флага Украины в Сумской области
true
true
true

Центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Рубикон» отчитался об уничтожении трех флагов Украины в Сумской области. Об этом говорится в Telegram-канале российского подразделения.

Украинские флаги были размещены в селе Писаревка. Судя по опубликованному видео, оператор БПЛА пролетал над одной из дорог в населенном пункте и заметил флаги на щите с пожеланием хорошей дороги. После этого военный использовал дрон-камикадзе, чтобы уничтожить три флага Украины. На записи можно увидеть, как они взорвались.

В канале отряда заявили, что этим жестом военные послали сигнал противнику, поставив «окончательную точку в вопросе доминирования не только на земле, но и в небе».

В начале ноября в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области. В связи с этим на удержание позиций привлекают личный состав инженерных подразделений. Отмечается, что в Сумскую область перебросили 26-ю отдельную днепровскую путевосстановительную бригаду.

Ранее военблогер Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами