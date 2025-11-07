Украинские военные при отступлении с позиций на Запорожском направлении оставили десятки тел своих сослуживцев, некоторые из которых пролежали на месте не менее года. Об этом сообщил ТАСС боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан.

По его словам, картина, открывшаяся на передовой, была шокирующей: он отметил, что тела не забирают вовсе, и местность буквально усеяна ими. Солдат описал, что на участке всего в 200 метров от одного блиндажа до другого лежали десятки погибших украинских бойцов.

Рубан подчеркнул, что увиденное произвело на него сильное впечатление и стало достаточно страшной картиной.

В середине сентября бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным «Мавик» рассказывал, что власти Украины намеренно скрывают сведения о настоящих потерях в рядах украинской армии в зоне СВО.

В конце августа военнослужащий группировки российских войск «Восток» заявил, что украинские бойцы при отступлении бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка, расположенном в Днепропетровской области. По его словам, украинские солдаты сбрасывали тела сослуживцев в окопы и после этого отступали.

Ранее в зоне СВО нашли тело молдавского военного с личными вещами.