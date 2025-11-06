На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в Харьковской области

ТАСС: в Харьковской области солдаты 159-й бригады ВСУ массово сдаются в плен
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур России.

По его словам, эта бригада состоит из уголовников, дезертиров, калек. Ее бойцы не горят желанием воевать и массово сдаются в плен российской группировке войск «Север».

«Комбриг Александр Демчук пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот», — сказал представитель силовых структур РФ.

Также он отметил, что для этого комбриг даже привлек собственную малолетнюю дочь и заставляет ее читать на камеру заготовленные тексты ради видео в интернете.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в Красноармейске (украинское название — Покровск). Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее группа солдат ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области.

СВО: последние новости
