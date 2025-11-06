На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Донецке вынесли приговор двум воевавшим в ВСУ наемникам

Генпрокуратура: по 13 лет колонии дали двум наемникам ВСУ из Колумбии
В Донецке суд приговорил к 13 годам заключения наемников Вооруженных сил Украины из Колумбии: Хосе Арона Медины Аранду и Александера Анте. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Их признали виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Суд установил, что оба фигуранта прибыли на Украину в ноябре прошлого года. на территорию Украины и вступили в ряды 49-го отдельного штурмового батальона «Карпатская сечь», после чего принимали участие в вооруженном конфликте против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики до июля прошлого года.

Уточняется, что Аранду и Анте ежемесячно получали денежное вознаграждение в размере около $2,8 тыс. (около 226 тысяч рублей). Наемники будут отбывать срок в колонии строгого режима.

3 октября стало известно, что Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности более 1000 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее солдат нацбатальона ВСУ получил срок за военные преступления в Донбассе.

