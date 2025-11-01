На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новую партию Су-35С передали Минобороны России

ОАК передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С
Павел Бедняков/РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха» передала Минобороны новые Су-35С, они отправились к местам несения службы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Авиастроители госкорпорации «Ростех» уверенно нарастили темпы поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны РФ», — заявили в «Ростехе», назвав Су-35С самым результативным современным истребителем в мире.

Су-35С был разработан знаменитым российским конструкторским бюро «Сухой» и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции среди боевых самолетов, находящихся на вооружении российских ВКС. Су-35С, являясь развитием Су-27, получил модернизированный планер и двигатели с изменяемым вектором тяги, что обеспечивает ему выдающуюся маневренность и преимущества в воздушных боях.

В начале октября сообщалось, что новые истребители-бомбардировщики Су-34 будут переданы в Воздушно-космические силы России до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия наладят совместное производство самолетов SJ-100.

