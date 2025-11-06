На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль объявил территорию у границы с Египтом закрытой военной зоной

Глава МО Израиля объявил территорию у границы с Египтом закрытой военной зоной
true
true
true
close
Thomas Koehler/Global Look Press

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил территорию, прилегающую к границе между израильским государством и Египтом, закрытой военной зоной. Об этом сообщает министерство обороны Израиля, передает РИА Новости.

Отмечается, что на этом участке будут скорректированы правила применения огня в соответствии с задачей ликвидации любых несанкционированных лиц, которые проникнут в запретную зону с целью навредить операторам беспилотников или контрабандистам.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

Однако 19 октября Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. Израильские власти заявили, что противник сделал это первее, ударив по военным. ХАМАС все отрицает.

21 октября Трамп заявил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке выразили готовность ввести войска в сектор Газа в случае нарушения ХАМАС условий мирного соглашения. По его словам, для урегулирования ситуации страны могут задействовать «крупные силы».

Ранее сообщалось, что Египет возглавит международный контингент по стабилизации в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами