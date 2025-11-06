На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ переходят на новый защищенный мессенджер

РИА Новости: украинские военные начали использовать мессенджер Sonata
Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные начали переход на использование нового мобильного мессенджера Sonata для служебных коммуникаций. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.

По их данным, командирам подразделений поступило распоряжение распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации приложения. Каждый код, как уточнили собеседники, связан с одной учетной записью и предназначен для персонального использования.

Согласно открытым источникам, разработчиком Sonata является украинская компания Dolya Communication Systems, являющаяся партнером американской Motorola Solutions и членом американско-украинского делового совета. Фирма имеет право на экспорт и импорт товаров военного назначения, а ее основными заказчиками указаны ВСУ, СБУ и Нацгвардия Украины.

На сайте разработчика говорится, что Sonata представляет собой специализированный защищенный корпоративный мессенджер, поддерживающий обмен текстовыми сообщениями, голосовыми и видеовызовами, а также передачу файлов с функцией сквозного шифрования.

Источник агентства отметил, что технологически приложение не содержит инноваций: его можно установить на устройства с Android или iOS, а система предусматривает шифрование данных, смену IMEI и MAC-адресов и защиту от несанкционированного доступа.

Ранее экс-боец ВСУ рассказал о числе контрактников в украинской армии.

