В боеспособном состоянии остается около 20% танков ВСУ. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Подчеркивается, что из-за дефицита техники батальоны ВСУ стали включать по два-шесть танков вместо прежних 30-40. Отмечается, что западные поставки не решают эту ситуацию, особенно с учетом того, что их ремонт сопряжен с дополнительными сложностями из-за технических характеристик и логистических требований.

Недостаток техники у ВСУ американские эксперты называют следствием войны на истощение.

В конце октября издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что танковые батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку вооружений и техники в связи с тяжелыми потерями на фронте и трудностями с ремонтом поврежденных машин. По данным MWM, у ВСУ осталось около 20–30% пригодных для участия в боевых действиях танков.

