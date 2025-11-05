Белоусов рассказал о программе США «Золотой купол»

Программа США «Золотой купол» предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет Российской Федерации и КНР. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.

Также он отметил, что Соединенные Штаты приступили к реализации программы.

В сентябре стало известно, что Пентагон завершил разработку дорогостоящей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол».

Президент США Дональд Трамп заявлял, что реализация проекта может обойтись в $175 млрд. В конгрессе Соединенных Штатов при этом полагают, что расходы будут значительно выше, поскольку только сеть космических перехватчиков оценивается в $542 млрд на 20 лет.

Ожидается, что система «Золотой купол» позволит обнаруживать сотни ракет, направленных на территорию США. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — 2 минут после их запуска.

Ранее сообщалось, что ракета «Буревестник» может обойти «Золотой купол» США.