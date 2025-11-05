На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов рассказал о программе США «Золотой купол»

Белоусов: программа США «Золотой купол» предполагает перехват ракет России и КНР
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Программа США «Золотой купол» предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет Российской Федерации и КНР. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.

Также он отметил, что Соединенные Штаты приступили к реализации программы.

В сентябре стало известно, что Пентагон завершил разработку дорогостоящей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол».

Президент США Дональд Трамп заявлял, что реализация проекта может обойтись в $175 млрд. В конгрессе Соединенных Штатов при этом полагают, что расходы будут значительно выше, поскольку только сеть космических перехватчиков оценивается в $542 млрд на 20 лет.

Ожидается, что система «Золотой купол» позволит обнаруживать сотни ракет, направленных на территорию США. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — 2 минут после их запуска.

Ранее сообщалось, что ракета «Буревестник» может обойти «Золотой купол» США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами