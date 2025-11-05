ВСУ ударили по Белгородской области

Гладков: мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ по Белгородской области

Мирный житель пострадал в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под ударами ВСУ оказались три муниципалитета.

Мужчина пострадал в результате падения украинского дрона на движущийся автомобиль в хуторе Масычево Грайворонского округа, он получил баротравму. Пострадавший самостоятельно обратился в местную центральную районную больницу, где ему оказали помощь. Машина повреждена, рассказал Гладков.

В городе Грайворон при детонации другого беспилотника поврежден забор частного дома. В результате атаки еще одного FPV-дрона повреждены здание и оборудование коммерческого объекта. Кроме того, разбито лобовое стекло легковой машины. В селе Смородино в результате взрыва БПЛА перебита газовая труба.

В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника полностью уничтожен частный дом. В селе Вознесеновка на складское помещение упала бомба с дрона, повреждены стены и кровля.

В Волоконовском районе в селе Борисовка от атаки дрона повреждены хозпостройки, а также уничтожена огнем летняя кухня на территории частного домовладения, поделился Гладков.

Ранее военные перехватили четыре украинских дрона над регионами России.