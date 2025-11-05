В РФ допустили скорую отправку «Посейдона» к берегам потенциального агрессора

Российская сторона может отправить подводный аппарат «Посейдон» к берегам потенциального агрессора. Об этом в интервью «Царьград» заявил военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Он допустил, что в скором времени «Посейдон» уже заступит на боевое дежурство, однако напомнил, что это оружие предназначено для океана и не может использоваться в Черном море.

«Это изделие будет дежурить где-то там, у берегов потенциального агрессора», — заявил Шаландин.

Эксперт добавил, что есть определенные технологические моменты, связанные с его обслуживанием, поэтому менять некоторые детали и подплывать к объекту будет необходимо. При этом он предположил, что осуществлять управление можно будет дистанционно.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона развивает вооружения, призванные защитить страну от «горячих голов», способных на необдуманные действия.

Ранее Песков объяснил, почему Кремль скрыл имена создателей «Буревестника» и «Посейдона».