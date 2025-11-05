На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ допустили скорую отправку «Посейдона» к берегам потенциального агрессора

Военный эксперт Шаландин: «Посейдон» скоро заступит на боевое дежурство
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Российская сторона может отправить подводный аппарат «Посейдон» к берегам потенциального агрессора. Об этом в интервью «Царьград» заявил военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Он допустил, что в скором времени «Посейдон» уже заступит на боевое дежурство, однако напомнил, что это оружие предназначено для океана и не может использоваться в Черном море.

«Это изделие будет дежурить где-то там, у берегов потенциального агрессора», — заявил Шаландин.

Эксперт добавил, что есть определенные технологические моменты, связанные с его обслуживанием, поэтому менять некоторые детали и подплывать к объекту будет необходимо. При этом он предположил, что осуществлять управление можно будет дистанционно.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона развивает вооружения, призванные защитить страну от «горячих голов», способных на необдуманные действия.

Ранее Песков объяснил, почему Кремль скрыл имена создателей «Буревестника» и «Посейдона».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами