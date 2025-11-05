На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские военные сообщили о тяжелом поражении в Покровске

Bild: в ВСУ признают, что терпят поражение в Покровске и Мирнограде
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнослужащие признают, что терпят тяжелое поражение в Покровске (российское название — Красноармейск) и Мирнограде (российское название — Димитров) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

«Мы потеряли 80% города (Покровска — «Газета.Ru»), мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем», — рассказал неназванный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, украинские формирования в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении. Группировка ВСУ на данном участке фронта оказалась практически окружена.

Как отметили авторы статьи, украинские солдаты постепенно прекращают верить, что им удастся выйти из окружения в Покровске и Мирнограде.

4 ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские войска теряют контроль над Покровском и Мирноградом в ДНР. Она подчеркнула, что в ВСУ по-прежнему наблюдаются системные проблемы управления, которые никак не решаются. Из-за этого военнослужащие страны теряют контроль над населенными пунктами одним и тем же способом.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили более 30 домов в Красноармейске.

