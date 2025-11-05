Министр обороны России поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Белоусов поздравил военных разведчиков России с их профессиональным праздником

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив их большой вклад в отстаивание независимости и суверенитета своей родины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Белоусов назвал военную разведку значимой частью системы обеспечения безопасности России. По словам министра, военная разведка выполняет важную функцию — своевременно выявляет опасность, борется с внешними и внутренними угрозами, защищает национальные интересы государства.

Глава Минобороны добавил, что успешность работы молодого поколения защитников России по большей части основана на знаниях и опыте ветеранов военной разведки, прошедших Великую Отечественную войну (1941 — 1945 годы), а также разные вооруженные конфликты в различных частях мира.

Белоусов также пожелал разведчикам крепкого здоровья, счастья, новых свершений и побед на благо российского государства.

