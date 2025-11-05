На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны России поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Белоусов поздравил военных разведчиков России с их профессиональным праздником
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив их большой вклад в отстаивание независимости и суверенитета своей родины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Белоусов назвал военную разведку значимой частью системы обеспечения безопасности России. По словам министра, военная разведка выполняет важную функцию — своевременно выявляет опасность, борется с внешними и внутренними угрозами, защищает национальные интересы государства.

Глава Минобороны добавил, что успешность работы молодого поколения защитников России по большей части основана на знаниях и опыте ветеранов военной разведки, прошедших Великую Отечественную войну (1941 — 1945 годы), а также разные вооруженные конфликты в различных частях мира.

Белоусов также пожелал разведчикам крепкого здоровья, счастья, новых свершений и побед на благо российского государства.

Ранее Белоусов пообещал передать странам СНГ новое вооружение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами