Энергообъекты в пригороде Владимира атаковали беспилотники

Энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По словам главы региона, специалисты уже работают на месте происшествия. С наступлением светлого времени суток начнутся работы по ликвидации последствий атаки.

«Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. Прошу сохранять спокойствие», — отметил Авдеев.

Также в ночь на 5 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Орлом. При падении обломков дрона получили повреждения несколько частных домов и хозяйственная постройка. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Утром 4 ноября сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. В ведомстве уточнили, что украинские военные пытались атаковать российские регионы в течение всей прошедшей ночи — в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября.

Ранее аэропорт Брюсселя закрыли из-за беспилотника.