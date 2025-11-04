Румыния подняла в воздух истребители возле границы с Украиной

Военно-воздушные силы (ВВС) Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 и два немецких истребителя Eurofighter на границе с Украиной в связи с воздушной тревогой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства национальной обороны страны.

«Из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-16 <...> и два немецких истребителя Eurofighter Typhoon <...> для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства», — говорится в публикации.

Первые два истребителя были запущены в 01:17 по мск, а немецкие самолеты — в 03:45 по мск. Уточняется, что командиры операции получили разрешение на поражение воздушных целей в случае, если воздушное пространство Румынии будет нарушено. В результате ни вторжения воздушных объектов, ни их обломков на территории страны не зафиксировали.

Напомним, немецкие истребители Eurofighter Typhoon были размещены на румынской авиабазе в рамках миссии НАТО по усилению воздушного патрулирования стран альянса.

22 сентября министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готова к «прямой конфронтации» с РФ из-за сообщений Польши, Эстонии и Румынии о воздушных инцидентах. По ее словам, если понадобится, то НАТО будет противостоять самолетам, нарушившим воздушное пространство членов альянса.

Ранее Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 за символические €1.