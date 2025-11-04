На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Румыния подняла в воздух истребители возле границы с Украиной

ВВС Румынии подняли четыре самолета у границы с Украиной из-за воздушной тревоги
true
true
true
close
Lukasz Glowala/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 и два немецких истребителя Eurofighter на границе с Украиной в связи с воздушной тревогой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства национальной обороны страны.

«Из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-16 <...> и два немецких истребителя Eurofighter Typhoon <...> для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства», — говорится в публикации.

Первые два истребителя были запущены в 01:17 по мск, а немецкие самолеты — в 03:45 по мск. Уточняется, что командиры операции получили разрешение на поражение воздушных целей в случае, если воздушное пространство Румынии будет нарушено. В результате ни вторжения воздушных объектов, ни их обломков на территории страны не зафиксировали.

Напомним, немецкие истребители Eurofighter Typhoon были размещены на румынской авиабазе в рамках миссии НАТО по усилению воздушного патрулирования стран альянса.

22 сентября министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готова к «прямой конфронтации» с РФ из-за сообщений Польши, Эстонии и Румынии о воздушных инцидентах. По ее словам, если понадобится, то НАТО будет противостоять самолетам, нарушившим воздушное пространство членов альянса.

Ранее Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 за символические €1.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами