Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене

Румыния и Нидерланды подписали межправительственный контракт, в рамках которого Бухаресту передадут 18 истребителей F-16 Fighting Falcon по символической цене в €1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынское министерство национальной обороны.

«Эти самолеты, находящиеся в составе Центра подготовки пилотов для полетов на F-16 в Фетешть, станут собственностью румынского государства по цене в €1», — говорится в заявлении ведомства.

В минобороны Румынии добавили, что в рамках сделки Бухаресту предстоит оплатить налог на добавленную стоимость в размере €21 млн, рассчитанный из заявленной стоимости самолетов. Также страна оплатит пакет логистической поддержки на €100 млн.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах поднять вопрос о поставках истребителей F-35 и F-16 на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Турецкий лидер напомнил о словах главы Белого дома во время его предыдущего президентского срока, когда тот отметил, что Турция заплатила за истребители F-35, но не получила их.

Ранее США сократили свой воинский контингент в Румынии.