Белоруссия решила повысить боевой потенциал из-за Запада

Армия Белоруссии оптимизировала управленческий аппарат, увеличила боевой компонент войск и повышает оснащенность новейшими разработками на фоне агрессивной риторики стран Запада. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, передает БелТА.

Он обратил внимание на то, что западные страны увеличивают объемы финансирования на военные нужды, закупают наступательное вооружения, создают новые подразделения. В связи с этим Белоруссия приняла решение повысить свой боевой потенциал, отметил Хренин.

Этого удалось добиться за счет оптимизации организационно-штатных мероприятий, посредством создания новых, расширения существующих подразделений, включения их в состав объединений и воинских частей, оптимизации управленческого аппарата.

Министр добавил, что в 2025 году было принято на вооружение более 200 различных видов вооружения, военной и специальной техники. В общей сложности в Вооруженные силы Белоруссии за этот год поступило более 35 тыс. различных образцов техники и военно-технического имущества.

Ранее Белоруссия ограничила движение грузовиков из ЕС по своей территории.