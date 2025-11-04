Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что штурмовые группы 2-й и 51-й армий Вооруженных сил РФ продолжают уничтожать окруженных украинских солдат в Красноармейске. При этом российским военнослужащим удалось освободить четыре здания в микрорайоне Пригородный и 31 здание в восточной части Центрального района.

«Отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск <...> с целью выхода из окружения», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время подразделения ВС РФ зачищают от украинских бойцов населенные пункты Гнатовка и Рог в ДНР. Здесь были освобождены 24 здания.

«Пресечены три попытки деблокирований окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из района населенного пункта Гришино», — добавили в министерстве.

Там уточнили, что в ходе сражений украинские формирования потеряли 30 военных.

Ранее в Верховной раде заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский лжет о ситуации в Покровске.