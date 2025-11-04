На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области оценили последствия ночной атаки беспилотников

Гусев: два жилых дома получили повреждения при атаке БПЛА на Воронежскую область
Илья Питалев/РИА Новости

Два жилых дома, гаражи, автомобили и хозяйственная постройка получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он рассказал, что дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили более 40 дронов. Их ликвидировали над тремя городами, восемью районами и на подлете к региону.

«На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили. В соседнем районе выбиты стекла и повреждена кровля в частном доме и хозпостройке», — говорится в заявлении.

Предварительно, никто из людей не пострадал. Гусев подчеркнул, что в Воронежской области сохраняется угроза атаки БПЛА.

В ночь на 4 ноября украинские дроны атаковали Волгоградскую область. Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников загорелась подстанция «Фроловская». Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее украинские БПЛА нанесли удары по шахте и нефтебазе в Луганской народной республике.

