Оператор дронов ВСУ рассказала, как относится к уклоняющимся от службы

Украинская военнослужащая по имени Яна, известная под позывным «Мультик», заявила, что испытывает неприязнь к мужчинам, уклоняющимся от военной службы. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Девушка, служащая оператором дронов, отметила, что не смогла бы построить отношения с такими мужчинами и ответила бы отказом, если бы ей предложили встречаться. По словам военнослужащей, один из знакомых присылал ей фотографии с пляжа, пока она находилась на службе, — после этого она перестала с ним общаться.

Агентство напомнило, что к концу августа 2025 года число уклонистов на Украине увеличилось на 27%.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла в Киеве деятельность преступной группы, которая организовала масштабную схему уклонения от мобилизации. По данным ведомства, в организацию входили владелец юридической фирмы, адвокаты и их помощники.

С начала 2024 года они незаконно сняли с воинского учета около 300 мужчин призывного возраста из восьми регионов Украины. За поддельные справки об инвалидности родственников или необходимости ухода за ними участники схемы брали от €6,5 до €45 тысяч.

Ранее на Украине задержали восемь человек, за деньги помогавших военнообязанным уклоняться от мобилизации.