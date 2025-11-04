На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Оператор дронов ВСУ рассказала, как относится к уклоняющимся от службы

УНИАН: украинская военная «Мультик» заявила о неприязни к мужчинам-уклонистам
true
true
true
close
Reuters

Украинская военнослужащая по имени Яна, известная под позывным «Мультик», заявила, что испытывает неприязнь к мужчинам, уклоняющимся от военной службы. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Девушка, служащая оператором дронов, отметила, что не смогла бы построить отношения с такими мужчинами и ответила бы отказом, если бы ей предложили встречаться. По словам военнослужащей, один из знакомых присылал ей фотографии с пляжа, пока она находилась на службе, — после этого она перестала с ним общаться.

Агентство напомнило, что к концу августа 2025 года число уклонистов на Украине увеличилось на 27%.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла в Киеве деятельность преступной группы, которая организовала масштабную схему уклонения от мобилизации. По данным ведомства, в организацию входили владелец юридической фирмы, адвокаты и их помощники.

С начала 2024 года они незаконно сняли с воинского учета около 300 мужчин призывного возраста из восьми регионов Украины. За поддельные справки об инвалидности родственников или необходимости ухода за ними участники схемы брали от €6,5 до €45 тысяч.

Ранее на Украине задержали восемь человек, за деньги помогавших военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами