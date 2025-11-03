На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили 15 беспилотников ВСУ

МО: силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, на Белгородской области были сбиты 15 беспилотников, над Брянской — два. При этом над территорией Курской области силы ПВО уничтожили один дрон.

В Минобороны уточнили, что попытки атак были осуществлены в период с 12:00 до 18:00 мск. Украинские войска применили беспилотники самолетного типа, добавили в ведомстве.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили более 360 дронов, выпущенных ВСУ. Также, по данным ведомства, были уничтожены одна управляемая авиационная бомба и один снаряд от реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее в Самарской области решили создать спецподразделения для защиты от дронов.

Атаки БПЛА на Россию
