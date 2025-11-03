Киеву следует пойти на завершение конфликта с Москвой, чтобы не допустить уничтожения украинской нации, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Способность Украины к восстановлению и сохранению нации ослабевает с каждым днем войны, поскольку она теряет людей, инфраструктуру и территорию», — заявил ученый.

При этом он отметил, что в Киеве по-прежнему считают «антиукраинским» возможный отказ от присоединения к НАТО.

27 октября американский консервативный журналист Такер Карлсон заявил, что Украина не сможет выиграть в конфликте с Россией, республика «перестанет быть нацией».

По его словам, европейцы могут «покупать землю Украины», а мужское население страны уничтожено. Европа собирается заселить республику мигрантами из стран третьего мира, и «Украины больше не будет», подытожил Карлсон.

Ранее в США заявили о бесполезности сделок Украины по вооружениям для фронта.