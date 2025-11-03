Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в Димитрове

Потери украинских войск в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) за сутки составили до 225 военных. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-кавнале.

«Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров ДНР», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока продолжается.

При этом за сутки в данном районе уничтожено до 225 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, миномет, а также пикап.

До этого в оборонном ведомстве рассказали об отражении российскими бойцами четырех попыток деблокирования группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшей в окружение в районе населенного пункта Гришино в ДНР. В ходе боев украинские формирования потеряли более 50 военных.

Ранее ВС России пресекли высадку группы десанта ВСУ под Красноармейском.