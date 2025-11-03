На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ в Димитрове

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в Димитрове
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Потери украинских войск в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) за сутки составили до 225 военных. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-кавнале.

«Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров ДНР», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока продолжается.

При этом за сутки в данном районе уничтожено до 225 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, миномет, а также пикап.

До этого в оборонном ведомстве рассказали об отражении российскими бойцами четырех попыток деблокирования группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшей в окружение в районе населенного пункта Гришино в ДНР. В ходе боев украинские формирования потеряли более 50 военных.

Ранее ВС России пресекли высадку группы десанта ВСУ под Красноармейском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами