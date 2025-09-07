Депутат заявил, что взятие сел в Запорожской области говорит о продвижение ВС РФ

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрченко: взятие сел в Запорожской области расширяет возможности наступления
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска расширяют возможности для наступления на Гуляйполе в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям Сергей Юрченко.

По его словам, взятие ВС РФ сразу нескольких населенных пунктов в Запорожской области за последнее время указывает на то, что линия фронта на данном направлении не замерла и российские войска продвигаются дальше.

«Таким образом наша армия получила новые возможности для наступления в сторону Гуляйполя. Мы планомерно выбиваем врага с нашей территории», — сказал Юрченко.

По его мнению, взятие под контроль РФ Гуляйполя является вопросом времени.

На этой неделе аналитик Института изучения войны (ISW) заявил, что вооруженные силы России готовятся к масштабному осеннему наступлению, о чем свидетельствует перегруппировка на линии боевого соприкосновения.

Ранее в ДНР рассказали, куда двинутся ВС РФ после взятия Новоселовки в Запорожской области.

