Инспекторы МАГАТЭ продолжили работу на объектах в Иране

МИД: инспекторы МАГАТЭ продолжают работу только на двух объектах в Иране

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают работать только на двух атомных объектах в Иране. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

По его словам, Тегеран остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ. Однако по законодательству любой запрос на дополнительные инспекции будет рассматриваться в отдельном порядке.

В конце сентября Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о приостановке взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Данная мера была принята на фоне голосования в ООН по вопросу о введении санкций против Тегерана.

В заявлении отмечается, что, несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и предложенные планы по разрешению кризисной ситуации, взаимодействие с МАГАТЭ будет приостановлено в связи с действиями европейских стран.

При этом подчеркивается, что, даже в условиях приостановки сотрудничества, МИД Ирана рекомендовано продолжать консультации с МАГАТЭ в рамках решения Высшего совета национальной безопасности Ирана с целью защиты национальных интересов страны.

Ранее Иран заявил, что получил секретные документы о ядерной программе Израиля.