Более 300 тел погибших жителей Суджи переданы родственникам

СК: из Суджи Курской области вывезены тела 300 убитых ВСУ мирных жителей
Сергей Бобылев/РИА Новости

Более 300 тел погибших мирных жителей Суджи в Курской области были эвакуированы с приграничных территорий и переданы родственникам. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник военно-следственных органов СКР Александр Глухарев.

По его словам, с середины августа также проводились поисковые мероприятия, в ходе которых были найдены и эксгумированы тела 112 местных жителей, убитых украинскими боевиками.

«После эксгумации тела заносятся в реестр, затем передаются в морг Курска, где специалисты Главного военно-следственного управления берут ДНК-пробы и проводят опознание», — пояснил представитель ведомства.

2 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Россию вернулись десять жителей Суджи, удерживаемые на Украине после украинского вторжения. Он рассказал, что среди возвращенных — семь мужчин и три женщины. По его словам, у каждого из них своя непростая история, но курские власти рады, что в результате тяжелого переговорного процесса все они скоро будут дома.

Ранее сообщалось, что на Украине создадут фильм «Как казаки на Курщину ходили».

