Силы ПВО отразили массированную атаку дронов в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах Ростовской области
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны отразили ночную массированную атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его данным, воздушные цели были уничтожены в небе над Кашарским, Боковским, Чертковским, Миллеровским и Дубовским районами. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

«Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется», — добавил глава региона.

Как сообщало Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 2 ноября российские силы ПВО уничтожили над четырьмя регионами страны восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. Три БПЛА нейтрализовали в Курской области, по два — в Белгородской и Ростовской областях, а над Крымом ликвидировали один дрон.

В период с 15:00 до 20:00 территорию РФ атаковали 22 БПЛА. По четыре беспилотника нейтрализовали в Курской и Брянской областях, а 14 — в Белгородской области.

Ранее ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море.

Атаки БПЛА на Россию
