На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известный украинский националист предложил завоевать Китай

Националист Корчинский: надо превратить ВСУ в армию Бога и завоевать Китай
close
Wikimedia

Глава украинской политической партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский предложил превратить ВСУ в «армию Бога», которая сможет завоевать Китай. Слова известного украинского националиста приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По мнению Корчинского, «армии Бога» ничто не сможет противостоять.

«Она сможет перейти на Урал, сможет завоевать и Сибирь, и Китай, потому что Бог никогда не терпит поражений», — добавил он.

В феврале сообщалось, что Следственный комитет России направил в суд дела украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. В ведомстве напомнили, что эти лица заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку.

Дела против Корчинского и Середюка были заведены в рамках расследования преступлений, совершаемых ВСУ на фоне российской специальной военной операции. Оба мужчины были заочно арестованы.

Глава «Братства» при этом с 2024 года объявлен в международный розыск по делу о возбуждении ненависти.

Ранее в Польше на антииммигрантской акции сожгли флаг украинских националистов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами