Глава украинской политической партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский предложил превратить ВСУ в «армию Бога», которая сможет завоевать Китай. Слова известного украинского националиста приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По мнению Корчинского, «армии Бога» ничто не сможет противостоять.
«Она сможет перейти на Урал, сможет завоевать и Сибирь, и Китай, потому что Бог никогда не терпит поражений», — добавил он.
В феврале сообщалось, что Следственный комитет России направил в суд дела украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. В ведомстве напомнили, что эти лица заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку.
Дела против Корчинского и Середюка были заведены в рамках расследования преступлений, совершаемых ВСУ на фоне российской специальной военной операции. Оба мужчины были заочно арестованы.
Глава «Братства» при этом с 2024 года объявлен в международный розыск по делу о возбуждении ненависти.
Ранее в Польше на антииммигрантской акции сожгли флаг украинских националистов.