Националист Корчинский: надо превратить ВСУ в армию Бога и завоевать Китай

Глава украинской политической партии «Братство» (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский предложил превратить ВСУ в «армию Бога», которая сможет завоевать Китай. Слова известного украинского националиста приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По мнению Корчинского, «армии Бога» ничто не сможет противостоять.

«Она сможет перейти на Урал, сможет завоевать и Сибирь, и Китай, потому что Бог никогда не терпит поражений», — добавил он.

В феврале сообщалось, что Следственный комитет России направил в суд дела украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. В ведомстве напомнили, что эти лица заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку.

Дела против Корчинского и Середюка были заведены в рамках расследования преступлений, совершаемых ВСУ на фоне российской специальной военной операции. Оба мужчины были заочно арестованы.

Глава «Братства» при этом с 2024 года объявлен в международный розыск по делу о возбуждении ненависти.

Ранее в Польше на антииммигрантской акции сожгли флаг украинских националистов.