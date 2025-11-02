На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Белгородской области сообщили об отражении украинских атак

Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки
Shutterstock

Белгородская область подверглась атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствиях налетов за прошедшие сутки сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, над Алексеевским муниципальным округом системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Последствий в результате налета нет.

В Белгородском районе атакам восьми украинских дронов подверглись поселки Малиновка, Октябрьский, села Бессоновка, Нехотеевка, Отрадное и Салтыково. В двух селах незначительные повреждения получили частный дом и складское помещение.

В Борисовском районе зафиксировали прилет девяти беспилотников, три из которых подавлены и сбиты. В поселке Борисовка поврежден грузовой автомобиль, в селе Березовка — социальный объект и легковой автомобиль.

Помимо этого, в Валуйском муниципальном округе удалось подавить атаки четырех беспилотников ВСУ. В Казинке повредилась линия электропередачи и частный дом, в хуторе Кургашки также пострадал жилой дом. Кроме того, над Вейделеевским районом системой ПВО сбит дрон. Гладков добавил, что никто не пострадал.

В Волоконовском районе произошли атаки двух беспилотников. Один из снарядов влетел в КамАЗ в поселке Пятницкое.

Больше всего БПЛА прилетело по Грайворонскому муниципальному округу. Атакам подверглись город Грайворон, села Антоновка, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Смородино и хутор Масычево. Всего было выпущено 15 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 31 беспилотника, 7 из которых сбиты и подавлены. В результате атаки есть пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждения были зафиксированы в частных домах и других объектах инфраструктуры.

Губернатор добавил, что прилеты были зафиксированы в Ивнянском районе, в Краснояружском районе и в Ровеньском районе. Никто из жителей не пострадал, однако незначительные повреждения зафиксированы в домах и хозпостройках.

По Шебекинскому муниципальному округу прилетело 11 беспилотников, семь из которых были сбиты и подавлены. Экстренные службы зафиксировали повреждения в частных домах, огнем был уничтожен один автомобиль.

Ранее за несколько часов над Кубанью и Черным морем уничтожили 15 беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
