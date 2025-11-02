Власти Белгородской области сообщили об отражении украинских атак

Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки

Белгородская область подверглась атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствиях налетов за прошедшие сутки сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, над Алексеевским муниципальным округом системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Последствий в результате налета нет.

В Белгородском районе атакам восьми украинских дронов подверглись поселки Малиновка, Октябрьский, села Бессоновка, Нехотеевка, Отрадное и Салтыково. В двух селах незначительные повреждения получили частный дом и складское помещение.

В Борисовском районе зафиксировали прилет девяти беспилотников, три из которых подавлены и сбиты. В поселке Борисовка поврежден грузовой автомобиль, в селе Березовка — социальный объект и легковой автомобиль.

Помимо этого, в Валуйском муниципальном округе удалось подавить атаки четырех беспилотников ВСУ. В Казинке повредилась линия электропередачи и частный дом, в хуторе Кургашки также пострадал жилой дом. Кроме того, над Вейделеевским районом системой ПВО сбит дрон. Гладков добавил, что никто не пострадал.

В Волоконовском районе произошли атаки двух беспилотников. Один из снарядов влетел в КамАЗ в поселке Пятницкое.

Больше всего БПЛА прилетело по Грайворонскому муниципальному округу. Атакам подверглись город Грайворон, села Антоновка, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Смородино и хутор Масычево. Всего было выпущено 15 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 31 беспилотника, 7 из которых сбиты и подавлены. В результате атаки есть пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждения были зафиксированы в частных домах и других объектах инфраструктуры.

Губернатор добавил, что прилеты были зафиксированы в Ивнянском районе, в Краснояружском районе и в Ровеньском районе. Никто из жителей не пострадал, однако незначительные повреждения зафиксированы в домах и хозпостройках.

По Шебекинскому муниципальному округу прилетело 11 беспилотников, семь из которых были сбиты и подавлены. Экстренные службы зафиксировали повреждения в частных домах, огнем был уничтожен один автомобиль.

Ранее за несколько часов над Кубанью и Черным морем уничтожили 15 беспилотников ВСУ.