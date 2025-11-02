На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны отчиталось о сбитых дронах, бомбах и снарядах HIMARS

Минобороны: средства ПВО сбили четыре авиабомбы, снаряды HIMARS и 283 дрона ВСУ
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемых авиационных бомбы противника за сутки. Об этом сообщило министерство обороны России в официальной сводке.

Кроме того, по данным ведомства, силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и 283 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.

До этого директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что успешное применение и высокая эффективность российского оружия в зоне специальной военной операции (СВО) повысили интерес к нему со стороны иностранных заказчиков. Эксперт уточнил, что наибольшим спросом пользуются российские системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные комплексы, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя и др. По словам Шугаева, зарубежные страны по-прежнему проявляют интерес к авиационной технике, противотанковым ракетным комплексам и стрелковому оружию.

Ранее было названо российское оружие, способное изменить ход СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами