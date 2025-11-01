На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ пытаются деблокировать Красноармейск с помощью наемников

Разведчик «Лютый»: ВСУ используют иностранцев для деблокировки Красноармейска
Alina Smutko/Reuters

Украинское военное руководство задействует иностранных наемников с целью деблокирования военнослужащих ВСУ, оказавшихся в окружении в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом РИА Новости сообщил разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Лютый».

«Они пытаются незаметно подобраться к местам дислокации российских военнослужащих в городе. Перемещения групп украинских военных обнаруживают с помощью БПЛА и по выявленным целям наносят удар», — заявил «Лютый».

Разведчик также отметил, что украинские силы и иностранные наемники активно используют темное время суток и применяют приборы ночного видения и тепловизоры для передвижения.

«Скорее всего, пробиться в город пытаются подразделения «Иностранного легиона», где большую часть наемников составляют европейцы», — добавил боец.

Важность Красноармейска весьма высока для дальнейшей судьбы украинской группировки в ДНР. Город играет ключевую роль в снабжении остающихся гарнизонов ВСУ. Его потеря может создать критическую ситуацию для Киева. Взятие этой агломерации под контроль позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске.

