Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Алексей Майшев/РИА Новости

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 205 украинских беспилотников.

При этом всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 668 самолетов, 283 вертолета, более 94 тыс. дронов, свыше 600 ракетных комплексов, порядка 25 тыс. танков противника. Кроме того, было поражено около 1,5 тыс. машин реактивных систем залпового огня, более 30 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 45 тыс. единиц специальной автомобильной техники.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие используют для управления безэкипажными катерами в акватории Черного моря спутниковую систему британской компании OneWeb. В силовых структурах рассказали, что между Starlink и OneWeb существует заметная разница. Первая система использует тысячи низкоорбитальных спутников, а вторая — спутники, размещенные на средней околоземной орбите.

Ранее бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео.

